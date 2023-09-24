Як правильно зберігати болгарський перець, щоб він не гнив та не в'янув

Як довго зберігати перець свіжим - як правильно зберігати свіжий болгарський перець

Щоб болгарський перець довгий час залишався свіжим, не обов'язково вдаватися до різних хитрощів. Достатньо знати і дотримуватися кількох правил, завдяки яким овоч не буде в'янути та гнити на балконі, коморі або в квартирі.

1. Зберігання перцю у коморі або підвалі. Стиглі овочі можна відправити на тривале зберігання у льох або комору.

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Проте сховище має відповідати кільком критеріям:

дотримання вологості повітря не вище 90%;

температура повітря – 10-12 градусів за Цельсієм;

хороша вентиляція;

відсутність попадання сонячних променів на перець.

Також ящики треба застелити папером. Овочі викладайте тільки в один шар та присипайте тирсою. В один ящик можете помістити 2-3 шари.

Крім цього, можете загорнути перець у папір, а потім в поліетиленові пакети. Ці способи дозволять зберігатися перцям до двох місяців, але регулярно передивляйтеся, чи не псуються вони.

2. Зберігання перцю на балконі. Якщо помістити перець у ящики, вкрити папером або тирсом і зберігати на балконі при температурі 8-12 градусів, то вони пролежать 1,5-2 місяці. Важливо, забезпечити їм темряву, накривши мішковиною.

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3. Зберігання перцю в холодильнику. Перед тим, як покласти перець у контейнери в холодильнику, треба протерти їх вологим рушником, а потім покласти у поліетиленовий пакет з отворами. Пакет зав'яжіть та покладіть в контейнер. Щоб захистити овоч від вологи, його треба обгорнути папером.

Щоб перці довше зберігалися, можете натерти їх олією. Проте цей спосіб та інші запропоновані не підходять для незрілих перців.

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