Як правильно викопувати та зберігати моркву, щоб вона не псувалась якомога довше
Збереження овочів протягом зими – це ключовий аспект для тих, хто бажає насолоджуватися власноруч вирощеними продуктами та забезпечити собі необхідні вітаміни протягом холодного сезону.
Морква, яка багата каротином і корисними речовинами, відіграє важливу роль серед овочів для зберігання. Основне завдання полягає у виборі правильного часу для її збирання та зберігання, пише Слобідський край.
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Коли і як копати моркву
На оптимальний момент для викопування моркви слід звернути увагу, як тільки вона досягла повної зрілості, яка, зазвичай, відзначається на кінець вересня. Не слід зволікати з цією процедурою, оскільки після перших морозів морква втрачає смак і поживні властивості. Варто також уникати раннього копання, оскільки це може призвести до недостатньої стиглості.
Під час викопування слід спостерігати за станом листя. Якщо воно починає висихати та жовтіти, це є показником готовності моркви до збирання. Варто пам'ятати, що після перших заморозків не слід залишати моркву в грунті, оскільки мороз може пошкодити коренеплід.
Процес викопування моркви досить простий, але є кілька важливих правил, які варто дотримуватися:
- Припиніть поливати моркву за 25–30 днів до її викопування.
- Оберіть суху і теплу погоду для викопування.
- Заздалегідь підготуйте ґрунт, очистивши його від бур'янів і забруднень.
- Для викопування користуйтеся вили. Поступово піднімайте землю, обережно виймайте корені.
- Уникайте пошкодження моркви під час викопування, оскільки пошкоджені коренеплоди швидше псуються.
- Обережно видаліть надлишкову землю з коренів, не пошкоджуючи шкірку.
- Розташуйте урожай в один ряд на землі, щоб він підсох.
- Видаліть бадилля. Пам'ятайте, що не зрізані морквяні листки, залишені кілька годин, можуть вплинути на якість коренеплоду.
- Не мийте моркву перед зберіганням, оскільки волога може спричинити гниль.
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Зберігання моркви взимку
Правильне зберігання моркви взимку – це завдання, що вимагає певної уваги та знань. Ось кілька корисних порад:
- Перед зберіганням перевірте і відсортуйте моркву. Викиньте пошкоджені, подряпані або заражені хворобами коренеплоди.
- Оптимальна вологість повітря для зберігання моркви становить приблизно 90%. Забезпечте належну вентиляцію, щоб уникнути утворення конденсату.
- Зберігайте моркву при низькій температурі. Ідеальна температура для зберігання моркви взимку становить близько 0°C. Можна використовувати підвал або холодильник для створення оптимальних умов.
- Використовуйте високі ящики, які дозволяють повітрю циркулювати навколо моркви. Часто рекомендується зберігати моркву в ящиках, пересипаючи їх піском, але цей метод не завжди є оптимальним. Найкраще зберігати моркву разом, зверху покривши її поліетиленовою плівкою, щоб зберегти необхідний рівень повітряного обміну.
- Періодично перевіряйте стан моркви та видаляйте будь-які пошкоджені або зіпсовані коренеплоди.
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