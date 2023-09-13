Як правильно викопувати та зберігати моркву, щоб вона не псувалась якомога довше

Як викопувати і зберігати моркву, щоб вона довго не псувалася

Збереження овочів протягом зими – це ключовий аспект для тих, хто бажає насолоджуватися власноруч вирощеними продуктами та забезпечити собі необхідні вітаміни протягом холодного сезону.

Морква, яка багата каротином і корисними речовинами, відіграє важливу роль серед овочів для зберігання. Основне завдання полягає у виборі правильного часу для її збирання та зберігання, пише Слобідський край.

Читайте також: Цибуля завжди родитиме: три важливі секрети догляду за рослиною від городників

Коли і як копати моркву

На оптимальний момент для викопування моркви слід звернути увагу, як тільки вона досягла повної зрілості, яка, зазвичай, відзначається на кінець вересня. Не слід зволікати з цією процедурою, оскільки після перших морозів морква втрачає смак і поживні властивості. Варто також уникати раннього копання, оскільки це може призвести до недостатньої стиглості.

Під час викопування слід спостерігати за станом листя. Якщо воно починає висихати та жовтіти, це є показником готовності моркви до збирання. Варто пам'ятати, що після перших заморозків не слід залишати моркву в грунті, оскільки мороз може пошкодити коренеплід.

Процес викопування моркви досить простий, але є кілька важливих правил, які варто дотримуватися:

Припиніть поливати моркву за 25–30 днів до її викопування. Оберіть суху і теплу погоду для викопування. Заздалегідь підготуйте ґрунт, очистивши його від бур'янів і забруднень. Для викопування користуйтеся вили. Поступово піднімайте землю, обережно виймайте корені. Уникайте пошкодження моркви під час викопування, оскільки пошкоджені коренеплоди швидше псуються. Обережно видаліть надлишкову землю з коренів, не пошкоджуючи шкірку. Розташуйте урожай в один ряд на землі, щоб він підсох. Видаліть бадилля. Пам'ятайте, що не зрізані морквяні листки, залишені кілька годин, можуть вплинути на якість коренеплоду. Не мийте моркву перед зберіганням, оскільки волога може спричинити гниль.

Читайте також: Консервуємо помідори без оцту: найпростіший рецепт

Зберігання моркви взимку

Правильне зберігання моркви взимку – це завдання, що вимагає певної уваги та знань. Ось кілька корисних порад:

Перед зберіганням перевірте і відсортуйте моркву. Викиньте пошкоджені, подряпані або заражені хворобами коренеплоди. Оптимальна вологість повітря для зберігання моркви становить приблизно 90%. Забезпечте належну вентиляцію, щоб уникнути утворення конденсату. Зберігайте моркву при низькій температурі. Ідеальна температура для зберігання моркви взимку становить близько 0°C. Можна використовувати підвал або холодильник для створення оптимальних умов. Використовуйте високі ящики, які дозволяють повітрю циркулювати навколо моркви. Часто рекомендується зберігати моркву в ящиках, пересипаючи їх піском, але цей метод не завжди є оптимальним. Найкраще зберігати моркву разом, зверху покривши її поліетиленовою плівкою, щоб зберегти необхідний рівень повітряного обміну. Періодично перевіряйте стан моркви та видаляйте будь-які пошкоджені або зіпсовані коренеплоди.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!