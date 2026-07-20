Як знятись з військового обліку у віці 50 років: пояснення юриста

В Україні досягнення 50-річного віку саме по собі не є підставою для автоматичного виключення чоловіка з військового обліку. Водночас із віком зростає ризик розвитку хронічних захворювань, які можуть вплинути на рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо придатності до служби.

Про це розповів адвокат Олексій Мендрух. За словами юриста, наразі в Україні не ухвалено жодних законодавчих змін, які б дозволяли автоматично виключати з військового обліку чоловіків після 50 років. Крім того, законопроєкт №12222 поки не просувається, тому всі рішення ухвалюються виключно відповідно до чинного законодавства та висновку ВЛК.

Мендрух наголосив, що чоловікам цього віку насамперед варто приділити увагу власному здоров’ю. За даними Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я, у віці від 50 до 60 років найчастіше діагностують:

серцево-судинні захворювання;

артеріальну гіпертензію;

цукровий діабет ІІ типу;

онкологічні захворювання;

хвороби передміхурової залози, органів дихання та опорно-рухового апарату.

Якщо такі захворювання підтверджені, це може стати підставою для поглибленого медичного обстеження. У разі відповідності діагнозу критеріям, визначеним Розкладом хвороб, затвердженим наказом Міноборони №402, військово-лікарська комісія може визнати особу непридатною до військової служби або визначити іншу категорію придатності.

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Що радить адвокат

Юрист рекомендує не чекати отримання повістки, а за наявності проблем зі здоров’ям завчасно звернутися до сімейного лікаря, пройти необхідні обстеження та оформити медичні документи. За потреби саме вони можуть стати підставою для проходження ВЛК та підтвердження стану здоров’я.

Якщо комісія визнає громадянина непридатним до військової служби, його можуть виключити з військового обліку відповідно до вимог законодавства. У разі незгоди з рішенням ВЛК його можна оскаржити. Спочатку це робиться в адміністративному порядку через вищу військово-лікарську комісію, а за необхідності — у суді.

Водночас адвокат підкреслив, що остаточне рішення ухвалюється виключно за результатами медичного огляду та на підставі чинних норм законодавства. Сам по собі вік понад 50 років не дає права на автоматичне виключення з військового обліку.

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