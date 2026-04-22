Як військовослужбовцю звільнитись з армії під час дії воєнного стану

В Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Однак законодавство передбачає випадки, коли військовослужбовці можуть бути звільнені зі служби навіть у цей період.

Про підстави та процедуру звільнення зі ЗСУ під час воєнного стану розповів юрист Андрій Лавренюк.

Умови звільнення зі служби під час воєнного стану

Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовці можуть бути звільнені під час дії воєнного стану у таких випадках:

за станом здоров’я;

у зв’язку з сімейними обставинами (перелік визначено у ст. 26 зазначеного закону);

досягнення граничного віку перебування на службі;

набрання чинності обвинувальним вироком суду.

Як відбувається процедура звільнення

Процес звільнення регулюється тим самим законом і передбачає чіткий алгоритм дій.

Військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира військової частини, у якому зазначаються підстави для звільнення та додаються документи, що підтверджують ці підстави.

Після цього командування розглядає подані матеріали та ухвалює рішення. У разі позитивного висновку видається наказ про звільнення зі служби.

Що важливо врахувати військовим

Юристи радять звернути увагу на кілька ключових моментів:

рапорт слід подати завчасно — щонайменше за 30 календарних днів до бажаної дати звільнення;

усі підтверджувальні документи мають бути оформлені належним чином;

перед поданням рапорту варто уважно ознайомитися з чинними нормами Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", щоб розуміти свої права та обов’язки.

