Які вживані автомобілі найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

За перші три місяці 2026 року українці придбали 9 467 вживаних легкових автомобілів зі США. Середній вік таких авто становить близько 7 років. Найпопулярнішою моделлю став Ford Escape — за цей період було ввезено 1 090 таких машин.

Вартість цього кросовера на українському ринку суттєво варіюється: від приблизно 7 900 до 28 890 доларів залежно від стану та комплектації. Про ситуацію на ринку повідомили в Укравтопром.

Які авто зі США купують найчастіше

За даними аналітиків, структура імпорту вживаних авто зі США виглядає так:

бензинові авто — 59%;

електромобілі — 19%;

гібриди — 12%;

дизельні — 6%;

авто з ГБО — 4%.

Найпопулярніші моделі

Окрім Ford Escape, серед найпопулярніших вживаних авто зі США в Україні також:

BMW X3 — 756 шт.;

Nissan Rogue — 690 шт.;

BMW X5 — 635 шт.;

Tesla Model 3 — 540 шт.;

Jeep Cherokee — 521 шт.;

Volkswagen Passat — 502 шт.;

Tesla Model Y — 497 шт.;

Jeep Grand Cherokee — 244 шт.;

Chevrolet Bolt — 208 шт.

Скільки коштує Ford Escape

Вартість Ford Escape на українському ринку залежить від року випуску, пробігу та технічного стану, особливо якщо автомобіль після ДТП.

авто 2022 року з пробігом 107 тис. км після аварії продають приблизно за 7 900 доларів;

модель 2021 року з пробігом 74 тис. км після ДТП коштує близько 18 399 доларів;

авто 2023 року з пробігом 23 тис. км після пошкоджень може коштувати до 28 890 доларів.

Ринок американських вживаних авто в Україні залишається активним, а попит на популярні моделі стабільно високим.

