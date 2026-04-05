Які вживані кросовери популярні в Україні: названо топ моделей
За перші два місяці року український автопарк поповнився на 31,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих із-за кордону. Більшість із них — кросовери, які становлять 53% від загальної кількості.
Про це повідомляє УкрАвтопром. Лідером серед найпопулярніших моделей став Audi Q5, який, попри свою преміальність, залишається затребуваним завдяки поєднанню якості та надійності.
Друге місце посів Volkswagen Tiguan, а третє — Nissan Rogue. У десятці найпопулярніших моделей переважають німецькі та японські автомобілі, що підкреслює основні критерії вибору українських водіїв — практичність, якість і довговічність.
Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні
ТОП-10 найпопулярніших моделей:
- Audi Q5 — 1259 од.
- Volkswagen Tiguan — 1223 од.
- Nissan Rogue — 1092 од.
- Ford Escape — 675 од.
- Nissan Qashqai — 675 од.
- Mazda CX-5 — 588 од.
- Audi Q7 — 525 од.
- BMW X3 — 505 од.
- BMW X5 — 454 од.
- Hyundai Tucson — 407 од.
Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.
