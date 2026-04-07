Які моделі нових автомобілів найпопулярніші в Україні

У березні український авторинок продемонстрував зростання: було придбано близько 5,9 тисячі нових легкових авто. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і одразу на 35% перевищує показники лютого 2026-го.

Про це повідомляє УкрАвтопром. Найбільшим попитом серед покупців користувався кросовер Toyota RAV4. Його популярність пояснюють поєднанням надійності, універсальності та економічних гібридних силових установок.

Друге і третє місця також посіли представники сегмента SUV — Renault Duster та Hyundai Tucson. Ці моделі традиційно приваблюють покупців збалансованим співвідношенням ціни та якості. Загалом саме кросовери залишаються беззаперечними лідерами українського ринку.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Серед інших типів автомобілів у топі опинилися лише окремі моделі, зокрема популярний седан Škoda Octavia та преміальний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.

До десятки найпопулярніших нових авто також увійшли:

Volkswagen Touareg — 204 авто;

Škoda Kodiaq — 162;

Nissan Qashqai — 157;

Kia Sportage, Mazda CX-5 та Suzuki SX4 — по 123;

Škoda Karoq — 101.

Структура попиту вкотре підтверджує головний тренд: українці віддають перевагу практичним, універсальним і комфортним кросоверам.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

