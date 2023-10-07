Яких спеціалістів призивають на службу в армію першочергово: мобілізація в Україні

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають з 24 лютого 2022 року без перерв та хвиль призову. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки від 18 до 60 років, які можуть отримати повістку та бути мобілізованими. Під час війни змінюються деякі особливості мобілізаційних процесів, як робота ВЛК чи облік. Розглянемо які спеціальності комплектуються першочергово.

Читайте також: Адвокатка пояснила, чи можуть мобілізувати багатодітного батька

Сили Оборони України продовжують контрнаступ, і він буде тривати також взимку 2023−2024, повідомляє Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Мобілізація проводиться для відновлення складу після втрат в підрозділах та формування нових за необхідності.

В Україні мобілізація відбувається після постанови ВЛК про придатність до військової служби, якщо військовозобов'язаний не має права на відстрочку, або хоче служити добровільно попри наявність відстрочки.

До рядів Сил оборони можна приєднатися через призов по мобілізації або на основі підписаного контракту. У країні немає хвиль та черг мобілізації, але першочергово мобілізуються чоловіки та жінки, які мають досвід військової служби. Однак призвати можуть військовозобов'язаних, які не мають військового досвіду, але їхні спеціальності потрібні для захисту країни.

Мобілізація – кого призивають Згідно із роз'ясненнями полковника Романа Горбача, начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, мобілізовані без військового досвіду проходять навчання відповідно до своєї військової спеціальності, а офіцери запасу після військових кафедр проходять перепідготовку для офіцерів.

"Відповідно до визначених потреб для доукомплектування військових частин, призивають усі категорії і військово-облікові спеціальності. В першу чергу, звичайно, відбирається особовий склад, який вже мав досвід проходження військової служби. Такі військовослужбовці можуть направлятися безпосередньо до бойових військових частин. Всі решта військовозобов'язані запасу, які не проходили до цього військової служби, можуть бути призвані тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки", – пояснив Горбач.

Роман Сушко, начальник Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, додав, що за повісткою до Сил оборони приймають 90% на його території, а добровільно без повістки в ТЦК приходять 10% чоловіків та жінок.

До мобілізації варто готуватися усім чоловікам та жінкам, яких визнали придатними чи обмежено придатними за постановою ВЛК. Військовий пояснив, що якщо не відразу, то з часом вони будуть мобілізовані.

"Усі, хто пройшов ВЛК, визнаний придатним та не має право на відстрочку, однозначно будуть призивати. Ті, хто обмежено придатні, дивимося, яка у них стаття, які обмеження, і тоді вже погоджуємо з обласним ТЦК й вони нам визначають, куди їх можна направити. Тому, що були такі військові частини, які брали й обмежено придатних", – пояснює він.

Читайте також: У ТЦК пояснили, кому варто чекати мобілізації

Мобілізації підлягають:

Придатні та обмежено придатні військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які знаходяться в запасі й мають чи не мають досвіду служби та не мають відстрочки.

Придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі й не мають відстрочки.

Придатні та обмежено придатні жінки від 18 до 60 років, якщо вони закінчили вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру і отримали первинне звання та не мають відстрочки.

Усі жінки від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку, якщо вони придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки.

Виключені та зняті з військового обліку, якщо ВЛК визнає їх придатними й вони не вчиняли тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Особи з інвалідністю від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає придатними або обмежено придатними до служби, за власним бажанням.

Військовозобов'язані від 18 до 60 років, визнані придатними та обмежено придатними, які мають відстрочку – добровільно.

Мобілізація – які спеціальності потрібні За словами полковника Олександра Тіщенка, керівника Львівського обласного ТЦК, навіть, якщо чоловік служив, після отримання мобілізаційного розпорядження нікого відразу на "нуль" не кидають.

"Якщо особа служила, тоді її скеровують до пункту постійної дислокації військової частини. Там упродовж 3−4 тижнів проходить бойове злагодження. Натомість усіх, хто не служили, ми скеровуємо до навчальних центрів", – пояснив принципи мобілізації Тіщенко.

Він також пояснив, що зараз в Україні навчальні центри можуть спеціалізуватися на різних військових фахах, тому на це зважають першим. Крім того, зараз на передовій потрібні усі військові спеціальності – від піхоти до пілотів.

"Потреби є у всіх військових спеціальностях – це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має свою специфіку. В залежності від фаху, скеровуємо людей до відповідних навчальних центрів", – пояснює він.

В навчальному центрі мобілізованих знову перевіряють та розпочинають навчання або можуть повернути в ТЦК.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!