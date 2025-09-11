Клієнтам Ощадбанку обіцяють 500 гривень бонусу: що потрібно зробити

Клієнти державного банку "Ощадбанк", які користуються однією з його платіжних карток, отримали шанс виграти сертифікати номіналом 500 грн та інші призи. Для участі достатньо розраховуватися цією карткою на визначену суму.

Про проведення акції повідомила пресслужба банку на офіційному сайті. Як повідомляється, акція з розіграшем подарунків діятиме до середини листопада 2025 року.

Взяти участь у ній можуть власники картки Лайк’ю Mastercard від Ощадбанку, які щомісяця здійснюватимуть покупки на визначену суму та оплачуватимуть їх саме цією карткою.

Йдеться про спеціальну дитячу карту, що допомагає дітям і підліткам з раннього віку опановувати фінансову грамотність. Лайк’ю дозволяє користувачам від шести років самостійно розраховуватись у магазинах, накопичувати відсотки, отримувати бонуси та обмінювати їх на подарунки. При цьому батьки мають можливість контролювати витрати та встановлювати ліміти.

Щоб долучитися до акції та претендувати на сертифікати, необхідно протягом місяця:

здійснити покупку будь-якого товару на суму від 500 грн;

оплатити її карткою Лайк’ю Mastercard від Ощадбанку.

Кожного місяця серед учасників акції обиратимуть нових переможців. У списку подарунків:

30 електронних сертифікатів на 500 грн для покупок;

два компактні 3D-принтери;

головний приз – смартфон.

Акція діятиме до 15 листопада 2025 року включно.

Як оформити картку Лайк’ю

Щоб отримати картку Лайк’ю, потрібно надати ID-картку або свідоцтво про народження дитини та її ідентифікаційний код. Це єдина в Україні дитяча карта, яку можна оформити через чат-боти в Viber, Telegram, Facebook або на офіційному сайті банку. Крім того, заявку можна подати у будь-якому відділенні Ощадбанку.

Карта має низку ключових переваг:

накопичення бонусів у програмі Mastercard Більше при оплаті від 50 грн;

примноження коштів через сервіс Мобільні заощадження та 3% на залишок;

інтеграція з Apple Pay та Google Pay для зручних платежів.

