Комфорт за доступною ціною: названо топ-10 найкращих недорогих люксових авто

Преміальні авто й досі залишаються недосяжною мрією для більшості. Водночас на ринку вживаних машин можна знайти чимало люксових моделей за цілком доступною ціною.

Експерти видання What Car? склали рейтинг десяти найкращих преміальних авто з пробігом, які доступні на британському вторинному ринку за ціною до 10 000 фунтів стерлінгів (приблизно 13 550 доларів).

Найкращі вживані розкішні автомобілі за доступною ціною:

BMW 5 Series Mercedes-Benz S-Class Jaguar XJ Mercedes-Benz E-Class Audi A6 Jaguar XF Audi Q7 BMW X5 Volkswagen Touareg Land Rover Range Rover

Читайте також: Вони користуються стабільно високим попитом: топ дешевих машин, які найчастіше купують українці

BMW 5 Series у кузовах F10 та F11, які вироблялися з 2010 по 2017 рік, визнано одним із найкращих варіантів серед доступних преміальних авто з пробігом. Експерти відзначають, що ця модель поєднує комфорт, динаміку керування та щедре оснащення – особливо у версіях, що перевищують базову комплектацію.

BMW 5 Series вирізняється комфортною ходовою частиною, точним керуванням і економічністю в обслуговуванні. Експерти також відзначили зручність мультимедійної системи.

Водночас у матеріалі зазначено, що модель дещо поступається конкурентам у питанні надійності. Втім, регулярне та якісне технічне обслуговування здатне суттєво зменшити ризики несправностей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!