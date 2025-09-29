Кому з українців з жовтня перерахують пенсію: подробиці

З жовтня в Україні не прогнозується істотного перерахунку пенсій. Однак підвищення можуть отримати люди, які досягли певного віку та мають право на вікові доплати. Загальна індексація пенсій у цей період не планується.

Як повідомляє OBOZ.UA, для тих, хто має право на вікові доплати, перерахунок пенсії відбудеться з наступного дня після дня народження. Окрім досягнення необхідного віку, є ще одна умова: пенсія не повинна перевищувати 10 340,3 грн.

Розміри вікових доплат наступні:

для осіб віком від 70 до 74 років – 300 грн;

для осіб віком від 75 до 79 років – 456 грн;

для осіб від 80 років і старше – 570 грн.

Розмір пенсій в Україні

Згідно з даними Пенсійного фонду України, середня зарплата в країні за червень 2025 року становить 19 813 грн. Пенсія, яка вважається достатньою, повинна складати близько 40% від звичного доходу, що в даному випадку дорівнює приблизно 7,9 тис. грн. Така сума в умовах України може вважатися середньою, однак на практиці навіть ця цифра не покриває всі потреби. Станом на червень 2025 року середня пенсія за віком в Україні складає лише 6,1 тис. грн.

Слід зауважити, що середня пенсія в 6,1 тис. грн не є показником, який відповідає виплатам для більшості пенсіонерів.

Пенсію, яка не перевищує 4 тис. грн, отримують 3 623 145 людей, що становить 35,3% від загального числа пенсіонерів. Водночас пенсію до 5 тис. грн отримують 5 724 553 особи, або 55,8% від усіх пенсіонерів.

Приблизно 521,7 тис. українців отримують пенсію за вислугу років. Це стосується спеціальних категорій пенсіонерів, які завдяки достатньому трудовому стажу мають можливість раніше вийти на пенсію. Середній розмір їх пенсії становить 12 486,1 грн, що значно перевищує середній рівень пенсій, але все ж є суттєво меншим, ніж пенсії суддів. Так, середня пенсія судді, яка є довічною виплатою, дорівнює 109 311,8 грн.

