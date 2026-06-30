Метеозалежним підготуватись: 30 червня очікується магнітна буря червоного рівня

Сьогодні, 30 червня, на Землі фіксується підвищена сонячна активність — магнітна буря досягла "червоного" рівня з К-індексом 5. За даними спостережень, наприкінці червня відбувся потужний викид корональної маси, пов’язаний із виверженням сонячної нитки поблизу центру диска Сонця.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба. Додатково на геомагнітну ситуацію вплинув високошвидкісний потік із корональної діри, що й спричинило посилення бурі.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

У періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати втому, головний біль, перепади тиску або зниження концентрації. Медики радять у такі дні уважніше ставитися до режиму та навантажень.

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Як зменшити вплив магнітних бур

Фахівці рекомендують:

пити достатньо води, віддавати перевагу трав’яним і зеленим чаям та зменшити споживання кави й алкоголю;

обирати легку їжу, зокрема овочі та зелень;

більше часу проводити на свіжому повітрі та гуляти;

дотримуватися стабільного режиму сну;

уникати зайвого стресу та перевантаження.

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