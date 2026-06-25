Потужні землетруси стались у Венесуелі та Японії: є руйнування будівель

У середу ввечері, 24 червня, у Венесуелі та Японії зафіксували сильні землетруси, які спричинили руйнування та викликали попередження про можливі додаткові небезпеки. У Венесуелі було зафіксовано два підземні поштовхи.

Перший, магнітудою 7,2, стався поблизу міста Сан-Феліпе приблизно о 18:04 за східним часом США. Про це повідомляють CNN, The Japan Times та заяви офіційних осіб.

Вже за кілька десятків секунд регіон сколихнув потужніший землетрус магнітудою 7,5 з епіцентром приблизно за 23 кілометри на південний схід від Юмаре. За даними Геологічної служби США (USGS), існує ризик значних руйнувань і можливих жертв. Також Центри попередження про цунамі США повідомили про потенційну загрозу цунамі вздовж узбережжя в радіусі до 300 кілометрів від епіцентру.

Наслідки підземних поштовхів відчули й у столиці країни — Каракасі, яка розташована приблизно за 300 кілометрів від епіцентру. Відео, геолоковані CNN, показали зруйновані будівлі, пошкоджені конструкції та густі хмари пилу над окремими районами міста.

Читайте також: Пасажирський потяг зійшов з рейок у Мексиці: щонайменше 13 загиблих (фото)

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо повідомив, що поштовхи відчувалися одразу в кількох регіонах країни. За його словами, найсильніше постраждали штати Трухільйо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Міранда, а також Каракас і Ла-Гуайра. Він також заявив про руйнування житлових і адміністративних будівель та закликав мешканців не повертатися до осель через ризик повторних поштовхів.

У Японії в той же період зафіксували землетрус магнітудою 6,9 на півночі країни. За даними Японського метеорологічного агентства, епіцентр знаходився на глибині близько 50 кілометрів біля узбережжя префектури Івате. Поштовхи відчувалися навіть у Токіо. Влада Японії створила спеціальну оперативну групу при канцелярії прем’єр-міністра для координації реагування на наслідки стихії.

Нагадаємо, у Перу зіткнулись туристичні потяги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!