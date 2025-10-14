Чи може військовий оскаржити рішення ВЛК: пояснення юриста

Військовослужбовці Збройних сил України мають право оскаржити рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо вважають його неправомірним або помилковим.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". За словами юриста, оскарження рішення ВЛК цілком можливе, особливо якщо є документальні або медичні підстави, які підтверджують неправомірність висновків комісії.

"Оскаржити постанову ВЛК, якщо для цього є підстави, не становить проблеми", — пояснив Айвазян.

Участь юриста під час проходження ВЛК

Разом із тим, участь юриста у процесі проходження самої комісії має певні обмеження.

Як зазначив адвокат, закон прямо не передбачає присутність юриста під час медичних оглядів або засідання ВЛК. Тому, попри відсутність прямої заборони, комісія може не допустити правника до участі у процедурі.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

"Якщо під супроводом ви маєте на увазі фізичну присутність юриста під час оглядів лікарями, то питання можуть виникнути. Формально це не заборонено, але і не передбачено законом", — уточнив Айвазян.

Таким чином, військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК самостійно або за юридичної підтримки, але слід враховувати, що фізична присутність адвоката на комісії може бути обмежена.

Нагадаємо, ми вже писали, на які пільги мають право дружини учасників бойових дій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!