Чи можна втратити субсидію через родичів, прописаних у квартирі: пояснення юриста

Українці, які оформлюють житлову субсидію, нерідко стикаються з питанням, чи можуть вони втратити виплати через родичів, зареєстрованих у тій самій квартирі. Найчастіше це стосується пенсіонерів, у чиєму житлі формально прописані діти або онуки, які фактично давно проживають окремо.

Як пояснює юрист пенсіонерів Михайло Вулах, ризики втрати або зменшення субсидії пов’язані з тим, як держава розраховує дохід домогосподарства. Під час призначення допомоги враховуються доходи всіх осіб, зареєстрованих за однією адресою.

У результаті може виникнути ситуація, коли дохід пенсіонера формально "збільшується" через зарплати родичів, які вже не проживають у цьому житлі. Це може призвести до зменшення розміру субсидії або відмови в її призначенні, навіть якщо ці кошти фактично не використовуються для оплати комунальних послуг.

Водночас, як зазначає експерт, сама по собі реєстрація не є підставою для автоматичної відмови. Якщо людина, яка прописана в помешканні, фактично живе в іншому місці, її доходи можуть не враховуватися при розрахунку субсидії. Для цього потрібно підтвердити реальне місце проживання документально.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Серед можливих підтверджень — договір оренди житла, довідка ВПО, довідка з місця роботи в іншому місті або документи з навчального закладу, якщо йдеться про студента, який мешкає в гуртожитку. Юрист також радить уважно заповнювати декларацію, вказуючи лише тих осіб, які реально проживають у житлі та користуються комунальними послугами. Водночас органи соцзахисту можуть перевіряти подану інформацію, зокрема шляхом обстеження житлових умов і встановлення фактичного складу сім’ї.

Щоб уникнути проблем із призначенням субсидії, варто заздалегідь підготувати документи, які підтверджують окреме проживання зареєстрованих родичів, або надати відповідні пояснення щодо фактичного складу домогосподарства. Найбільш простим варіантом залишається офіційна зміна місця реєстрації відповідно до фактичного проживання — це допомагає уникнути непорозумінь і спрощує оформлення виплат.

Нагадаємо, ми вже писали, чому можуть скасувати надбавки до пенсії.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!