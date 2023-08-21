Можна заощадити на платіжках тисячі гривень, просто вимкнувши кілька приладів

Деякі побутові прилади є "енергетичними вампірами", тобто вони споживають енергію, коли ви не використовуєте їх активно, або споживають енергію, навіть коли вони вимкнені.

Багато пристроїв у вашому домі все ще виконують певні функції, поки вони підключені до мережі, повідомляє Сnet.com.

Енергія, яка використовується цими пристроями під час неактивного використання, часто називається живленням у режимі очікування, але воно також має інші назви, як-от фантомне навантаження, тіньове навантаження, струм холостого ходу або навіть "вампірське живлення".

Це безперервне споживання енергії збільшує ваш щомісячний рахунок за електроенергію, зазначають експерти.

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За їхніми словами, потрібно взяти за звичку вимикати електроприлади, коли ви ними не користуєтеся. Від'єднавши їх, ви зупините безшумний витік енергії. А це зекономить вам тисячі гривень на рік.

Відключати електроприлади від мережі здається нерозумним. Зрештою, вони вимкнені, то навіщо їм висмоктувати енергію – річ у тому, що ваші прилади фактично все ще споживають енергію, навіть якщо вони вимкнені, але все ще підключені до мережі, згідно. Незалежно від того, чи пристрій вимкнено, чи перебуває в режимі очікування, він може споживати енергію у вигляді світла чи інших дисплеїв, що показують пристрій, вимкнено.

Головні "пожирачі" електрики:

Комп’ютери, які просто перевели в сплячий режим.

Зарядні пристрої, які споживають електроенергію, навіть якщо пристрій не під’єднано.

Медіаплеєри, які постійно споживають енергію, особливо ті, які все ще можуть шукати оновлення у фоновому режимі.

Телефони з дисплеями, які показують, коли вони не використовуються, наприклад бездротові телефони.

Холодильники, пральні та сушильні машини, які мають постійно ввімкнені дисплеї, підключення до Інтернету та електронне керування.

Мікрохвильовки, які мають електронний дисплей.

Згідно з даними експертів, енергоспоживання в режимі очікування становить від 5% до 10% споживаної енергії в житлових приміщеннях. Однак те, скільки ви заощадите, може залежати від кількості пристроїв, які ви використовуєте, і ваших звичок з ними.

Дослідження, опубліковане Радою із захисту природних ресурсів (PDF), показало, що зменшення навантаження від постійно ввімкнених пристроїв заощадить споживачам загалом 8 мільярдів доларів на рік і дозволить уникнути використання 64 мільярдів кіловат-годин електроенергії на рік. Це також має переваги для навколишнього середовища, наприклад запобігає забрудненню 44 мільйонів метричних тонн вуглекислого газу.

Нагадаємо, UAportal розповідав про десять ефективних способів, які допоможуть заощадити використання електрики в домашніх умовах.

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