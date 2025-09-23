На них далеко не поїдеш: топ автомобілів, які часто ламаються

Вживані автомобілі нерідко створюють проблеми вже на перших тисячах кілометрів після покупки. Значна частина поломок трапляється ще до того, як авто проходить 5 000 км пробігу.

Про це пише "Автотема" із посиланням на сервіс GetHelp.pl. Аналітики відзначають, що найбільше скарг власники залишають у перший місяць користування машиною або після подолання лише 1 000 км. Загалом понад 60% несправностей виникає ще до 5 тисяч кілометрів. Найчастіше проблеми пов’язані з двигунами, системами кондиціонування та опалення, а також вузлами, що відповідають за очищення вихлопних газів.

Найбільш ненадійними серед уживаних виявилися автомобілі Alfa Romeo — у понад 70% випадків вони виходили з ладу вже на старті. До групи проблемних брендів також увійшли Mini, Fiat, Opel, Audi, Mitsubishi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen та DS.

