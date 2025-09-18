На них варто звернути увагу: топ недорогих кросоверів

Купівля сучасного кросовера зовсім не обов’язково має бути надто витратною. На ринку є чимало доступних моделей, які вдало поєднують комфорт, якість і прийнятну ціну.

Експерт Car Coach Reports Лорен Фікс у коментарі для GOBankingRates назвав кілька авто, що особливо заслуговують на увагу у 2025 році. Hyundai Tucson стабільно тримає лідерські позиції серед південнокорейських кросоверів. Він приваблює просторим салоном, широким функціоналом та гібридною трансмісією, яка дозволяє суттєво заощаджувати на паливі. Інноваційні рішення й розширена гарантія роблять цю модель однією з найбільш конкурентоспроможних.

Toyota Corolla Cross стане оптимальним вибором для тих, хто цінує довговічність і практичність. Модель має репутацію надійного авто, яке добре зберігає свою вартість навіть після багатьох років експлуатації. До цього додається економічна витрата пального, зручний салон і продуманий дизайн.

Chevrolet Trax вирізняється доступною ціною та сучасним оснащенням. Навіть у базовій комплектації є підтримка Apple CarPlay і Android Auto. Попри передній привід, кросовер споживає небагато пального, що робить його привабливим для щоденних поїздок.

Volkswagen Taos відомий просторим салоном і містким багажником. Однією з його ключових переваг є наявність версії з повним приводом, яка додає універсальності й робить авто цікавим для тих, хто шукає більш функціональний транспорт.

Nissan Kicks, хоч і компактний за розмірами, пропонує вражаючий об’єм багажного відділення та виняткову економічність. Він ідеально підходить для міського ритму, поєднуючи зручність і практичність у щоденному використанні.

Alfa Romeo Tonale є найдорожчою моделлю в добірці, проте, за словами Фікса, повністю виправдовує витрачені кошти. Елегантний італійський дизайн, сучасні технології, комфортний салон і збалансовані ходові характеристики роблять цей автомобіль не лише стильним, а й практичним вибором на роки.

