Населення стрімко скорочується: у Мінсоцполітики розповіли, наскільки зменшилась чисельність і скільки живуть українці

У Міністерстві соціальної політики України попереджають, що протягом найближчих десятиліть чисельність населення країни може різко скоротитися. У перспективі кількість жителів може зменшитися до 25,2 мільйона осіб.

Про це йдеться в прогнозах Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, пише сайт fakty. Також фіксується зниження середньої тривалості життя українців.

Експерти наголошують, що головними чинниками демографічної кризи стали повномасштабна війна, тимчасова окупація частини територій, загальна невизначеність, а також масова міграція громадян за кордон.

Читайте також: 81% українців вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення рф - опитування КМІС

За даними Державної служби статистики, під час всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року чисельність населення України становила 48,5 мільйона осіб.

На початок 2025 року, з урахуванням тимчасово окупованих територій, населення країни оцінювалося приблизно в 31 мільйон.

Згідно з проєктом Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, середня тривалість життя українців продовжує скорочуватися. Порівняння показників 2020 та 2023 років демонструє:

для чоловіків – з 66,4 до 57,3 року;

для жінок – з 76,2 до 70,9 року.

Раніше в своєму блозі ми розповідали, що заважає українцям краще захищати Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!