Население стремительно сокращается: в Минсоцполитики рассказали, насколько уменьшилась численность и сколько живут украинцы

В Министерстве социальной политики Украины предупреждают, что в ближайшие десятилетия численность населения страны может резко сократиться. В перспективе количество жителей может уменьшиться до 25,2 миллионов человек.

Об этом говорится в прогнозах Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, пишет сайт fakty. Также фиксируется понижение средней продолжительности жизни украинцев.

Эксперты отмечают, что главными факторами демографического кризиса стали полномасштабная война, временная оккупация части территорий, всеобщая неопределенность, а также массовая миграция граждан за границу.

По данным Государственной службы статистики, во время всеукраинской переписи населения 5 декабря 2001 численность населения Украины составляла 48,5 миллиона человек.

К началу 2025 года, с учетом временно оккупированных территорий, население страны оценивалось примерно в 31 миллион.

Согласно проекту Стратегии демографического развития Украины до 2040 года, средняя продолжительность жизни украинцев продолжает сокращаться. Сравнение показателей 2020 и 2023 годов демонстрирует:

для мужчин – с 66,4 до 57,3 года;

для женщин – с 76,2 до 70,9 года.

