Названо найкращі вживані авто до 5000 доларів, обслуговування яких коштує копійки

В Україні зростає кількість водіїв, передусім серед молоді та міських жителів, які надають перевагу машинам із невисокою ціною та низькими витратами на утримання. Автомобілісти віддають перевагу тим моделям, що легко ремонтуються та мають дешеві запчастини

Тож експерти ринку вживаних авто підготували оновлений список найвигідніших варіантів. Про це пише Autodosug.

Найкращі бюджетні авто, які дешеве обслуговувати

У рейтингу перше місце посів Volkswagen Golf IV (1997–2004 років випуску). Цей хетчбек з бензиновим мотором 1.6 або дизельним 1.9 відзначається надійністю, простим устроєм та невеликими витратами пального – близько 6–7 літрів на 100 км.

На другій позиції опинилася Opel Astra G (1998–2004). Модель відома стійкістю на дорозі, невисокою вартістю сервісу та доступними запчастинами навіть у маленьких населених пунктах. Найбільш економічними вважаються бензинові двигуни об’ємом 1.4 та 1.6.

Третю позицію посідає Renault Megane I у кузові седан та хетчбек. Автівки з бензиновим двигуном 1.6 та дизельним 1.9 вирізняються простою конструкцією й помірним споживанням пального. Завдяки комфортній підвісці Megane добре підходить для далеких подорожей.

У переліку присутня й Skoda Fabia I (1999–2007 років), створена на базі платформи Volkswagen. Бензинові модифікації з моторами 1.2 і 1.4 цінуються за довговічність, економність і надійність у використанні.

На п’ятій сходинці розташувався Ford Focus першого покоління, який на початку 2000-х років став справжнім хітом продажів. В українських автолюбителів найбільш популярними були бензинові версії з об’ємом 1.6, а також дизельні 1.8 TDDI. Ці моделі поєднують у собі зручність у керуванні, надійність та доступні витрати на утримання.

Hyundai Accent II з мотором 1.5 літра посів шосте місце. Його вибирають за сучасний для свого часу дизайн, витривалу підвіску та простоту в обслуговуванні.

Рейтинг завершує Daewoo Lanos, що й сьогодні користується попитом серед українських автолюбителів. Дешеві запчастини, невисокі витрати на ремонт і велика кількість сервісів, які добре знають цю модель, роблять Lanos вдалим вибором як для новачків, так і для тих, хто шукає бюджетне авто.

