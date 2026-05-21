Не варто на них витрачатись: названо топ автомобілів, які швидко іржавіють

Корозія й досі залишається однією з головних причин виходу з ладу старих автомобілів. Якщо технічні несправності зазвичай можна усунути ремонтом і регулярним обслуговуванням, то іржа на кузові, порогах або силових елементах часто означає, що ресурс авто фактично вичерпано, пише mmr.net.ua.

Саме тому шведське видання Vi Bilägare вже понад 30 років проводить незалежні дослідження рівня антикорозійного захисту автомобілів.

У межах випробувань спеціалісти компанії Rostskyddsmetoder оглядають машини за допомогою ендоскопів, аналізують якість заводських покриттів, мастик, дренажних систем і захисної обробки. Окремо перевіряються приховані порожнини кузова — саме там найчастіше накопичується волога та починається руйнування металу.

Автобренди з найкращим захистом від корозії

Рейтинг показав, що лідерами за антикорозійною стійкістю стали:

Porsche — 5,0 бала Jaguar — 4,7 Nio — 4,5 BMW — 4,1 Audi — 4,0 Mini — 4,0 Mercedes-Benz — 3,9 Renault — 3,7 Volkswagen — 3,6 SEAT — 3,6

Середній показник по ринку становить 3,1 бала з 5. Нижче цього рівня опинилися навіть Volvo (3,0), а також Kia/Hyundai, Peugeot та Opel, які показали слабші результати.

Бренди, що найшвидше іржавіють

У нижній частині рейтингу опинилися:

Honda — 1,8 бала Ford — 2,2 Toyota — 2,2 DS — 2,0 Fiat — 2,0 Mitsubishi — 2,0 Range Rover — 2,0 Subaru — 2,0 Suzuki — 2,0

Експерти звертають увагу, що серед аутсайдерів багато японських марок. За їхніми даними, японські виробники частіше використовують захисні покриття та ґрунтовки, тоді як європейські компанії активно застосовують оцинкування кузова і додаткове воскове заповнення прихованих порожнин. Саме цей підхід вважається більш ефективним у довгостроковій боротьбі з корозією.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Моделі з найгіршими результатами

До списку проблемних авто увійшли десятки моделей різних років. Найнижчу оцінку — 1 бал — отримали, зокрема, Alfa Romeo 159, Jeep Cherokee (2012–2015), Peugeot 1007, Peugeot 4007, Toyota Aygo першого покоління та Subaru Legacy 2003–2004 років.

Низькі показники також зафіксовані у популярних моделей Honda, Mazda, Toyota, Mitsubishi та Nissan — серед них Mazda 6, Honda CR-V, Toyota RAV4, Nissan Qashqai та Mitsubishi Outlander, які здебільшого не перевищували 2 балів із 5.

Експерти додають, що сучасні автомобілі мають ще одну проблему — пластикові елементи та шумоізоляційні матеріали, які можуть утримувати вологу й пришвидшувати корозію. Саме тому багато власників авто, особливо японських брендів, додатково обробляють кузов антикорозійними засобами одразу після покупки.

Нагадаємо, ми вже писали про топ ненадійних авто.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!