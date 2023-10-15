Не існує "охоронників", "IT-шніків" та "пожежних": Як правильно називати професії українською мовою
Як правильно називаються професії українською мовою
Деякі російські професійні терміни знаходяться в активному вживанні в Україні і часто вимовляються невірно, використовуючи суржикові форми.
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24 канал надає пояснення щодо правильної назви представників певних професій. Це важливий крок у сприянні коректному вживанню української мови та сприянні збереженню лінгвістичної ідентичності країни.
- врач – лікар;
- спасатєль – рятувальник;
- учітєль – вчитель, учитель;
- водітєль – водій;
- сварщик – зварщик, зварювальник;
- охранник – охоронець;
- строїтєль – будівельник;
- шахтьор – шахтар;
- IT-шник – IT-івець, ІТ-фахівець;
- головнокомандуючий (рос. – головнокомандующий) – головнокомандувач;
- військовий (рос. – военный) – військовик;
- пожежний (рос. – пожарный) – пожежник;
- робочий (рос. – рабочий) – робітник;
- вчений (рос. – ученый) – науковець;
- портний (рос. – портной) – кравець;
- поліцейський – поліціянт. Мовознавці радять віддавати перевагу саме формі "поліціянт", оскільки частку -ей – використовують у російських словах, а українській мові вона не властива.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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