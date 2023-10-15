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Суспільство

Не існує "охоронників", "IT-шніків" та "пожежних": Як правильно називати професії українською мовою

Ігор Романько

Як правильно називаються професії українською мовою

Деякі російські професійні терміни знаходяться в активному вживанні в Україні і часто вимовляються невірно, використовуючи суржикові форми.

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24 канал надає пояснення щодо правильної назви представників певних професій. Це важливий крок у сприянні коректному вживанню української мови та сприянні збереженню лінгвістичної ідентичності країни.

  1. врачлікар;
  2. спасатєльрятувальник;
  3. учітєльвчитель, учитель;
  4. водітєльводій;
  5. сварщикзварщик, зварювальник;
  6. охранникохоронець;
  7. строїтєльбудівельник;
  8. шахтьоршахтар;
  9. IT-шникIT-івець, ІТ-фахівець;
  10. головнокомандуючий (рос. – головнокомандующий)головнокомандувач;
  11. військовий (рос. – военный)військовик;
  12. пожежний (рос. – пожарный)пожежник;
  13. робочий (рос. – рабочий)робітник;
  14. вчений (рос. – ученый)науковець;
  15. портний (рос. – портной) кравець;
  16. поліцейськийполіціянт. Мовознавці радять віддавати перевагу саме формі "поліціянт", оскільки частку -ей – використовують у російських словах, а українській мові вона не властива.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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Суспільство