"Вона була унікальна": прощальний пост сина на сторінці загиблої в Дніпрі волонтерки розчулив мережу

У Дніпрі попрощались з жертвами російського теракту 14 січня, коли окупанти випустили ракету по житловому будинку. Волонтерку Ірину Саламатенко, яка на момент влучання російської ракети була вдома, поховали 18 січня. Вона працювала стоматологом в Дніпрі, а з початку повномасштабного вторгнення росії, Ірина допомагала бійцям, а також військовим, які повернулися з полону.

У жінки залишилося двоє дітей – хлопчик-підліток Ігор та 6-річна дочка. Чоловік жінки, якого теж звуть Ігор, опублікував на сторінці Ірини лист-прощання, яке їхній син написав для мами та для всіх, хто зміг прийти на прощання. Телефон Ірини вцілів, тому чоловік мав змогу опублікувати цей допис на наступний день після того, як сім'я провела жінку в останній шлях. Батько пише, що не виправив жодного слова сина.

Син написав оригінальний текст російською мовою, та сказав, що неможливо передати словами, наскільки це величезна трагедія для їхньої родини, всього міста та особисто для нього.

"Моя мама була найпрекраснішою, найкрасивішою, найрозумнішою і найдобрішою дівчиною яку я колись знав. Такого людини як моя матуся просто неможливо описати словами, немає таких філософів які змогли б підібрати такі слова, немає таких словників які могли б містити ті слова, які підходять до її доброти, характеру і душі, як каже мій тато – "Вона була унікальна..." – пише Ігор.

Далі у листі йдеться про те, що сім'я любила маму до нескінченності та продовжить любити і далі. Він також додав, що Ірина була стоматологом і волонтером, яка допомагала нашим воїнам боротися за нас і за нашу свободу.

У цій трагічній смерті син звинувачує загарбників, яких вони ніколи не пробачать і будуть проклинати разом з усією Україною.

"Тим часом, я щасливий за маму, що за її, на превеликий жаль, таке коротке життя, воно жило нею у всіх існуючих у світі фарбах, ми всією сім'єю часто подорожували, любили і будемо любити один одного, разом обіймалися, сміялися, плакали, завжди були разом, не дивлячись на обставини та фізичні відстані між нами, ми завжди були, є, і будемо однією та міцною родиною, нехай ми тепер не можемо побачити маму у нашій квартирі, почути її прекрасний ангельський голос, не можемо поїсти мамин найсмачніший борщик, якому могли позаздрити всі кухарі світу.

Тепер я не зможу почути її вічні "застели ліжко" та "почисти зуби", я не можу написати їй, що у мене болить голова і запитати які таблетки випити, щоб полегшало, але вона залишилася з нами, вона нікуди не пішла, я впевнений що мама, прямо зараз, в цьому залі, стоїть поруч зі мною і міцно обіймає, я відчуваю її кохання, її теплоту, її турботу я знаю що вона гордиться я мною, пишається татом, пишається всіма нами, і я робитиму все, щоб спостерігаючи з боку, Ірочка продовжувала мною пишатися, вона була моїм життям, і залишилася моїм життям, нашим життям, вона поряд з нами, і всередині нас, і ми ніколи не забудемо маму, ми будемо любити її до кінця часу, поки не возз'єднаємося знову на м'яких і пухнастих хмарах. Я люблю тебе, спи спокійно, мій янголятко..." – пише син.

Станом на 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Раніше рятувальники показали на відео, як проходить розбір завалів у зруйнованому ракетою росіян будинку в Дніпрі. Родич дитини, яка загинула під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, звернувся до росіян.

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