Вони точно не виправдають очікувань: топ автомобілів, які не варто купувати

Вибір автомобіля в 2026 році — завдання не з простих. Ринок пропонує величезну кількість моделей на будь-який смак і гаманець, але далеко не всі з них варті уваги.

Видання TheStreet, спираючись на свіже дослідження Consumer Reports, склало список із п’яти автомобілів, які краще обійти стороною, та п’яти моделей, які, навпаки, заслуговують на увагу покупців.

Consumer Reports проаналізував дані про реальні поломки тисяч автомобілів, а також опитав їхніх власників. Рейтинг враховує надійність, частоту ремонтів, витрати на обслуговування та загальне задоволення від експлуатації.

Автомобілі, які не рекомендують купувати в 2026 році

Land Rover Defender, Chrysler Pacifica Hybrid, Honda Prologue, Volkswagen Jetta та Hyundai Sonata Hybrid значно поступаються конкурентам у своєму класі. Експерти зазначають, що ці моделі мають проблеми з надійністю, частішими поломками та вищими витратами на ремонт, ніж очікують від автомобілів такого рівня. Особливо розчаровують гібридні версії та електричні новинки, де складна техніка ще не відпрацьована належним чином.

Автомобілі, які варто розглянути серйозно

BMW X5, Kia Carnival Hybrid, Tesla Model Y, Honda Civic і Toyota Camry очолюють рейтинг надійності у своїх сегментах. Ці моделі рідко виходять з ладу, мають низькі витрати на утримання та стабільно отримують високі оцінки від реальних власників. Особливо відзначають Toyota Camry та Honda Civic як еталон довговічності й економічності, а Tesla Model Y — як одну з найнадійніших електромашин на ринку.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Найненадійніший бренд серед вживаних авто

Окреме дослідження Consumer Reports, опубліковане BGR, показало, що серед автомобілів із пробігом (5–10 років) найнижчу надійність демонструє Tesla — лише 31 бал зі 100 можливих. Експерти пояснюють: нові моделі Tesla справді стали надійнішими, але старіші екземпляри досі мають багато проблем — від електроніки та батарей до підвіски й кузовних елементів. Власники часто стикаються з дорогими ремонтами, тривалими простоями та відсутністю запчастин.

Водночас традиційні лідери надійності — Toyota, Honda, Lexus і Mazda — утримують верхні рядки в рейтингах як для нових, так і для вживаних автомобілів.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!