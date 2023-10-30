Досвідчені квітникарі розповіли про 6 способів врятувати рослину, що загниває або висихає

Буває, що улюблена кімнатна рослина починає хворіти, виглядає втомлено та несвіже. Проте не варто відразу панікувати, оскільки експерти з сфери садівництва діляться перевіреними лайфхаками для відновлення їхнього стану.

Публікація BestLife надає поради щодо догляду за кімнатними рослинами, які допоможуть зберегти їх в рясному здоров'ї та красі.

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1. Перекис водню для лікування гнилі коренів

Гниль коренів може спричинити перенасичення рослини занадто вологою або інфекцію грибками та бактеріями. Якщо листя починає жовтіти, це може призвести до загибелі рослини. Ерінн Вітц, садівничий експерт та співзасновник Seeds and Spades, рекомендує додати розведений перекис водню до ґрунту. Це допомагає забезпечити доступ рослини до додаткового кисню, що знищує шкідливі мікроби. Цей метод може використовуватися навіть для здорових рослин, щоб забезпечити їм додатковий кисень.

2. Полив знизу

Полив знизу дозволяє волозі досягати нижньої частини коренів, що сприяє їхньому зміцненню, оскільки корені отримують безпосередній доступ до води. Для зволоження верхньої частини рослини рекомендується використовувати пульверизатор.

3. Використання кориці для боротьби з грибком

Кориця є ефективним засобом для усунення цвілі та грибка на рослинах. Патогени можуть потрапити до ґрунту через забруднені горшки, садовий інструмент, комахи або навіть ваші руки. Лише посипте ґрунт корицею, і це допоможе знищити грибок та сприятиме здоровому росту саджанців. До того ж багато комах і шкідників уникатимуть кориці через її запах.

4. Регулярне очищення від пилу

Нагромаджений пил на рослинах може перешкоджати їм нормально засвоювати світло, що впливає на їхній ріст. Рекомендується робити щотижневе очищення рослин, витираючи пил вологою ганчіркою чи мити їх під теплою проточною водою.

5. Пересадка в інший горщик

Іноді погане самопочуття рослини може бути пов'язано із несумісністю із горщиком, у якому вона росте. Пересадка у більший горщик може допомогти рослині відновити здоровий ріст. Навпаки, якщо горщик занадто великий, це може змусити рослину спрямувати енергію на розвиток коренів, замість росту листя. Тож слід вибирати горщик, який підходить конкретній рослині.

6. Посадіть нові рослини

Якщо ваша улюблена рослина дуже сильно пошкоджена, або ви не впевнені, як її врятувати, ви можете спробувати виростити нову рослину з здорових частини. Відріжте стебло або відріжте відсутність, а потім помістіть їх у свіжу відфільтровану воду. Змінюйте воду раз на тиждень. Коли у вас з'являться коріння, пересадіть рослину в ґрунт.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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