Залиште 'мужчін' росіянам: як в Україні звертатися до чоловіків

В українській мові часто виникають питання щодо вживання слів. Одним із таких є вибір між словами "чоловік" та "мужчина". Обидва слова використовуються для позначення особи чоловічої статі, але яке з них є більш правильним?

За словами мовознавця Олександра Авраменка, обидва слова є синонімами і можуть вживатися для позначення чоловіка. Проте, є деякі нюанси.

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Слово "чоловік" є більш загальним та вживається частіше. Воно має глибокі історичні корені й широко використовується в українській мові. Наприклад, у приказках та прислів'ях ми найчастіше зустрічаємо саме слово "чоловік".

Слово "мужчина" також є правильним, але воно має більш розмовний характер і вживається рідше. Часто його використовують у неформальному спілкуванні або в певних контекстах.

Мовознавець радить обирати слово "чоловік" для звернення до осіб чоловічої статі.

Варіанти звернень: хлопче, чоловіче, добродію, шановний, друже, брате, земляче, пане.

А як щодо звертання до жінок?

В українській мові існують ввічливі звертання до жінок: "пані" (до заміжньої жінки) та "панна" або "панянка" (до незаміжньої). Ці звертання є більш культурними та ввічливими, ніж звертання "жіночко", яке є калькою з російської мови. До жінок можна звернутися й такими словами, як добродійко, шановна, землячко, сестро.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про слова-паразити, які постійно вживають українці.

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