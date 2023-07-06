Відповідь може шокувати: Скільки часу можна жувати гумку

Скільки часу можна жувати жувальну гумку

Стоматолог надав корисні поради щодо тривалості жування жувальної гумки та можливих наслідків, якщо її тримати в роті надто довго.

Жувальна гумка без цукру може допомогти знизити ризик розвитку карієсу та зміцнити м'язи обличчя. Однак тривале жування може спричинити карієс та певні проблеми щелепи. Доктор Халед Касем, головний ортодонт і співзасновник Impress у Барселоні, рекомендує жувати жувальну гумку не більше 15 хвилин.

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Експерти також попереджають, що ковтання жувальної гумки може призвести до нудоти, блювоти та діареї.

Попри це, жувальна гумка без цукру допомагає знижувати ризик карієсу. Гумка стимулює виділення слини, яка очищає рот від залишків їжі та нейтралізує кислоти, що сприяють розвитку бактерій.

Однак, тривале жування жувальної гумки протягом декількох годин може спричинити стирання емалі зубів, що називається демінералізацією. Без емалі зуби стають більш вразливими до карієсу та пошкоджень.

Крім того, жування гумки може погіршити стан скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС). Ці суглоби контролюють рухи щелепи, і надмірне навантаження на них може призвести до проблем. Людям з проблемами СНЩС рекомендується уникати жування жувальної гумки.

Симптоми розладів СНЩС включають біль у щелепі, скутість щелепи, тріскання або клацання щелеп, труднощі з відкриванням або закриванням рота, головний біль, біль у вухах та інші.

Крім того, жування гумки може спричинити проблеми зі шлунком та кишками. Шлунок не може розщепити основу жувальної гумки, що може призвести до утворення блокади кишечника.

Також, у деяких людей жування жувальної гумки може викликати головний біль, особливо у тих, хто має схильність до нього. Доктор Касем зауважив, що пацієнти з артритом або остеопорозом повинні уникати жування жувальної гумки.

Якщо ви плануєте жувати жувальну гумку, рекомендується обирати види без цукру, особливо з ксилітом, який є натуральним підсолоджувачем. Ксиліт також має властивості запобігання росту шкідливих бактерій, що сприяють розвитку карієсу.

Американська асоціація стоматологів також рекомендує вживати безцукрову жувальну гумку після їжі для стимуляції виділення слини та зменшення кислотності в ротовій порожнині.

Враховуючи ці факти, важливо дотримуватись рекомендацій стоматолога та уникати надмірного жування жуйки, а також звертати увагу на вміст цукру та штучних підсолоджувачів у вибраній жувальній гумці.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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