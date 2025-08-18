Очікується 5-ти бальна магнітна буря: прогноз геомагнітної активності на 19 серпня

У вівторок, 19 серпня, геомагнітна активність сягне позначки Kp 5 за дев’ятибальною шкалою. Такий показник відповідає слабкій магнітній бурі, однак вона вже класифікується як "червона".

Про це повідмоляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Для України, яка перебуває у часовому поясі UTC+3, вплив бурі прогнозується з 6:00 ранку до 12:00 дня.

Експерти також зазначили, що протягом 17–19 серпня існує невеликий ризик перебоїв радіозв’язку рівня R1–R2, тобто від незначних до помірних.

