Очікується геомагнітна активність рівня 2,7: прогноз магнітних бур на 27 серпня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що частина людей відчуває головний біль, втому чи підвищену дратівливість. Людям із хронічними захворюваннями особливо важливо дотримуватися спокійного режиму та мати під рукою необхідні ліки.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, найближчі три дні рівень геомагнітної активності буде коливатися в межах від слабкого до середнього. 27 серпня показник знизиться до 2,7, тобто до слабкого рівня. Водночас варто пам’ятати, що такі прогнози регулярно оновлюються — дані можуть змінюватися кожні три години.

Магнітна буря виникає внаслідок сонячних спалахів і викидів енергії. Заряджені частинки, що досягають Землі, взаємодіють із магнітним полем планети, спричиняючи коливання різної сили. Якщо К-індекс нижчий за 4, більшість людей не помічає жодних проявів. А ось бурі з показником понад 5 вважаються сильними та здатні впливати не лише на здоров’я, а й на роботу супутників, радіозв’язку та навіть мобільних мереж. Найсильніші з них, коли індекс сягає 7–8, дарують можливість побачити полярні сяйва.

Найпоширеніші симптоми, які може викликати магнітна буря, — це головний біль, перепади тиску, швидка втомлюваність і стрес. Специфічних ліків від такого стану не існує, однак дотримання простих правил допомагає легше пережити періоди підвищеної сонячної активності. Лікарі радять висипатися, харчуватися збалансовано, обмежити каву, алкоголь і жирну їжу, більше пити води та трав’яних чаїв. Прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні навантаження, уникнення стресових ситуацій і контрастний душ вранці також позитивно впливають на самопочуття.

