Очікується магнітна буря 3 рівня: прогноз геомагнітної активності на 9 жовтня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що багато людей відчувають головний біль, втому або підвищений рівень стресу. Геомагнітну активність оцінюють за шкалою від 0 до 9 за так званим планетарним К-індексом. Якщо показник перевищує 5, це свідчить про потужну магнітну бурю.

8 жовтня К-індекс становитиме 4,7, тому ситуація залишиться стабільною, але напруженою. 9 жовтня активність дещо знизиться: прогнозується К-індекс 3 (зелений рівень), що свідчить про слабкі бурі. Про це повыдомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Фахівці нагадують, що прогнози змінюються доволі часто, адже дані оновлюються кожні три години. Тому важливо стежити за актуальною інформацією.

Магнітна буря — це природне явище, спричинене спалахами на Сонці, під час яких у космос викидається величезна кількість енергії у вигляді заряджених частинок. Потрапляючи до магнітосфери Землі, вони провокують геомагнітні коливання, що можуть впливати як на технічні системи, так і на самопочуття людей.

Коливання К-індексу від 1 до 4 зазвичай непомітні, тоді як показники від 5 і вище вже свідчать про серйозні магнітні бурі, які можуть викликати проблеми зі зв’язком, супутниковими системами та радіосигналами. У періоди сильної активності, коли К-індекс сягає 7–8, іноді навіть можна побачити полярні сяйва.

Під час магнітних бур люди часто скаржаться на головний біль, дратівливість, слабкість і зниження працездатності. Спеціальних ліків від цього явища немає, але дотримання здорового способу життя допомагає полегшити стан.

Рекомендовано підтримувати стабільний режим сну та харчування, уникати жирної, гострої їжі й алкоголю, пити більше води та трав’яних чаїв. Корисними будуть спокійні прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні навантаження, контрастний душ вранці та тепла ванна ввечері. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати поруч необхідні ліки.

Дотримання цих простих порад допоможе легше перенести періоди підвищеної сонячної активності та зберегти гарне самопочуття.

