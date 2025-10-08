Ожидается магнитная буря 3 уровня: прогноз геомагнитной активности на 9 октября

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего многие испытывают головную боль, усталость или повышенный уровень стресса. Геомагнитную активность оценивают по шкале от 0 до 9 по так называемому планетарному К-индексу. Если показатель превышает 5, то это свидетельствует о мощной магнитной буре.

8 октября К-индекс будет составлять 4,7, поэтому ситуация останется стабильной, но напряженной. 9 октября активность несколько снизится: прогнозируется К-индекс 3 (зеленый уровень), что свидетельствует о слабых бурях. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Специалисты напоминают, что прогнозы меняются довольно часто, ведь данные обновляются каждые три часа. Поэтому важно следить за актуальной информацией.

Магнитная буря – это природное явление, вызванное вспышками на Солнце, во время которых в космос выбрасывается огромное количество энергии в виде заряженных частиц. Попадая в магнитосферу Земли, они провоцируют геомагнитные колебания, которые могут влиять как на технические системы, так и на самочувствие людей.

Колебания К-индекса от 1 до 4 обычно незаметны, тогда как показатели от 5 и выше уже свидетельствуют о серьезных магнитных бурях, которые могут вызвать проблемы со связью, спутниковыми системами и радиосигналами. В периоды сильной активности, когда К-индекс достигает 7–8, иногда даже можно увидеть полярные сияния.

Во время магнитных бурь люди часто жалуются на головные боли, раздражительность, слабость и снижение работоспособности. Специальных лекарств от этого явления нет, но соблюдение здорового образа жизни помогает облегчить состояние.

Рекомендуется поддерживать стабильный режим сна и питания, избегать жирной, острой пищи и алкоголя, пить больше воды и травяных чаев. Полезны будут спокойные прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки, контрастный душ утром и теплая ванна вечером. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и держать рядом необходимые лекарства.

Следование этим простым советам поможет легче перенести периоды повышенной солнечной активности и сохранить хорошее самочувствие.

