Очікується магнітна буря з К-індексом 6,7: прогноз на 5 червня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск і загальний стан організму, через що у чутливих до погодних змін людей інколи з’являються головний біль, підвищена втомлюваність і відчуття стресу. Рівень геомагнітних збурень оцінюють за планетарним К-індексом у шкалі від 0 до 9: показники від 5 і вище вважаються сильними магнітними бурями.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У п’ятницю, 5 червня, прогнозується підвищена сонячна активність із К-індексом 6,7 (червоний рівень). Це відповідає сильній магнітній бурі, яка може відчутно впливати на самопочуття людей та роботу окремих технічних систем.

Варто враховувати, що прогнози сонячної активності можуть змінюватися: дані оновлюються кожні кілька годин, тож актуальну інформацію рекомендується перевіряти регулярно.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, спричинене потужними спалахами на Сонці. Під час таких явищ у космос викидаються заряджені частинки, які досягають земної магнітосфери та викликають її коливання.

Силу магнітних бур оцінюють за К-індексом:

значення 1–4 вважаються слабкими або майже непомітними;

від 5 і вище — це вже бурі високої інтенсивності, які можуть впливати на самопочуття людей і роботу зв’язку, супутників та навігаційних систем;

під час дуже сильних збурень (К-індекс 7–8) іноді спостерігаються полярні сяйва.

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Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Під час геомагнітних коливань деякі люди відчувають зміни артеріального тиску, головний біль, втому або дратівливість. Найчастіше це стосується метеочутливих людей та тих, хто має хронічні захворювання.

Спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, однак полегшити стан допомагає загальна підтримка організму та контроль симптомів.

Як підтримати організм у дні магнітних бур

Щоб зменшити дискомфорт, варто дотримуватися простих рекомендацій: підтримувати стабільний режим сну, харчуватися збалансовано, уникати надлишку кави, алкоголю та важкої їжі. Корисними будуть достатнє споживання води, легкі прогулянки на свіжому повітрі та помірна фізична активність.

Також рекомендується зменшити рівень стресу, уникати конфліктів і перевантаження. Людям із хронічними захворюваннями радять уважніше стежити за станом здоров’я та мати при собі необхідні ліки.

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