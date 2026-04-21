Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 21 квітня

21 квітня 2026 року геомагнітна ситуація на Землі буде переважно спокійною. За попередніми прогнозами, суттєвої магнітної бурі цього дня не очікується, а після підвищеної активності напередодні стан магнітного поля поступово нормалізується.

За даними NOAA SWPC, максимальний індекс геомагнітної активності Kp становитиме близько 4 балів. Це вважається підвищеним рівнем, однак до магнітної бурі він не дотягує, оскільки бурі починаються з позначки Kp 5.

Найбільш відчутні коливання можливі в ранкові години — орієнтовно з 06:00 до 09:00. Упродовж решти дня активність прогнозується слабкою або помірною.

Загалом 21 квітня не належить до потенційно небезпечних днів, однак метеочутливі люди можуть відчути легкий дискомфорт, особливо вранці. Серед можливих проявів:

головний біль;

втома або сонливість;

дратівливість;

зниження концентрації уваги;

незначні коливання артеріального тиску.

Водночас фахівці наголошують, що самопочуття часто більше залежить від перевтоми, стресу, нестачі сну чи зневоднення, ніж від геомагнітних змін.

Щоб легше перенести день, рекомендується:

виспатися;

підтримувати водний баланс;

уникати перевантажень у першій половині дня;

обмежити вживання кави та алкоголю;

більше відпочивати та проводити час на свіжому повітрі.

