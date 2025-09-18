Очікується потепління до 24 градусів: прогноз погоди в Україні на 18 вересня

У п’ятницю, 19 вересня, в Україні очікується відчутне потепління. За прогнозом, температура вдень підніметься до +24 °C.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. Антициклон, що прийде із південного заходу, витіснить дощі, тож у більшості регіонів буде сухо та сонячно. Лише в західних областях можливі незначні залишки вологи.

Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +19...+24 °C. Вихідні, 20–21 вересня, обіцяють бути ще теплішими — з температурою до +28 °C і сонячною погодою по всій країні.

Втім, синоптик попереджає: такий теплий період триватиме недовго. Уже 25–26 вересня прогнозується різка зміна погоди.

Раніше ми розповідали, чи потішить українців справжнє бабине літо.

