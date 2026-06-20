русский
Економіка

Пенсія по втраті годувальника: як оформити та хто має право

Ціхоцька Марія

Пенсія по втраті годувальника: як оформити та хто має право
Родини загиблих або зниклих безвісти українських військовослужбовців мають право на державну фінансову підтримку

Родини загиблих або зниклих безвісти українських військовослужбовців мають право на державну фінансову підтримку у вигляді пенсії через втрату годувальника. У 2026 році мінімальний розмір такої виплати становить 5190 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Порядок призначення виплат визначений Законом України №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Право на пенсію виникає у членів сім’ї військовослужбовця, якщо він:

  • отримував військову пенсію на момент смерті;
  • загинув або помер під час проходження служби;
  • помер протягом трьох місяців після звільнення зі служби;
  • помер пізніше, але причиною смерті стали поранення, контузії, травми, інвалідність чи захворювання, пов’язані з проходженням військової служби.

Отримувати такі виплати можуть непрацездатні члени родини загиблого захисника. Зокрема, це:

  • діти до 18 років;
  • діти-сироти до 23 років незалежно від навчання;
  • студенти денної форми навчання віком від 18 до 23 років — на весь період навчання;
  • батьки, чоловік або дружина, які не уклали повторний шлюб і мають право на пенсійне забезпечення;
  • один із батьків, чоловік, дружина, брат, сестра, дідусь або бабуся, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дитиною загиблого військового до досягнення нею восьмирічного віку.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Який розмір виплат у 2026 році

Сума пенсії залежить від обставин загибелі або смерті військовослужбовця.

Якщо захисник загинув під час виконання службових обов’язків, пенсія призначається у розмірі:

  • 70% від грошового забезпечення військового — для одного непрацездатного члена сім’ї;
  • 50% від грошового забезпечення — якщо виплати отримують двоє або більше членів родини (крім батьків, чоловіка чи дружини).

У разі, якщо смерть настала через нещасний випадок, не пов’язаний із виконанням службових завдань, кожен непрацездатний член сім’ї може отримувати 30% грошового забезпечення померлого.

Водночас закон гарантує мінімальний розмір такої пенсії. Виплата через втрату годувальника не може бути меншою за два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року ця сума становить 5190 гривень.

Нагадаємо, ми вже писали, якою буде пенсія при зарплаті у 22 тисячі гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Економіка