Чому горох потрібно садити 8 квітня: релігійна прикмета

Незабаром віряни святкуватимуть Лазарєву суботу. Цього року свято припадає на 8 квітня.

На Лазарєву суботу припадає безліч заборон, однак є й прикмети, що треба робити, аби рік був врожайним. Зокрема, цього дня вважається вдалим саджати горох. Наші предки казали, що його врожай буде чи не вдвічі більшим, якщо висадити його саме на це свято.

Горох славиться серед городників тим, що її можна висаджувати як сидерат, тобто якщо необхідно засіяти чимось землю між посадками різних культур. Це дає можливість збагатити ґрунт. Тим більше, що горох є холодостійкою рослиною, зовсім невибагливою до ґрунту, на якій вона висаджена. А завдяки наявності на коренях бульбочкових бактерій, горох здатний збагачувати ґрунт азотом, через що даний сорт бобових часто садять як попередника перед різними овочевими культурами.

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Підготовка насіння

Перш ніж садити насіння в ґрунт, його необхідно підготувати. Для цього перед посадкою насіння потрібно прогріти протягом п'яти хвилин у гарячому розчині борної кислоти. Рекомендована температура розчину – 40 градусів, розчин проводиться змішуванням двох грамів кислоти на 10 л води. Використовуючи цей захід, значно знижується можливість ураження рослини різними захворюваннями, шкідниками, а саме личинками бульбочкового довгоносика.

Після того як насіння набрякло в розчині, їм необхідно дати просохнути.

Підготовка ґрунту

Після підготовки до висадки насіння, необхідно підготувати і самий ґрунт. Вибір ділянки для сівби гороху є не менш важливим питанням у вирощуванні цієї рослини.

Рекомендується легкий, але бажано родючий ґрунт. Деякі садівники радять вибирати багатші на корисні мікроелементи землі, бажано з доступним азотом. Ділянка для висадки має бути сонячною. Землю краще знекислити, наприклад деревною золою. По 200-400 г на квадратний метр. А ще перед самою посадкою необхідно внести близько 10 г селітри на один квадратний метр (гній та перегній для гороху шкідливі).

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Коли сіяти горох

Найкраще проводити посадку якомога раніше. Найбільш вдалий для цього час – квітень, коли ґрунт просихає від снігів та дощів. До речі, сходи бобових можуть розвиватися навіть за невеликих заморозків.

Якщо ви вибрали скоростиглий сорт гороху, то можете його висаджувати навіть у липні, починаючи з перших чисел. Досвідчені городники висаджують горох кілька разів за сезон. При цьому садять насіння з кінця квітня і до початку липня з перервою до 10 діб між посівами.

Не рекомендується посадка насіння в липні після 10 числа. Стверджують, що у липні після першої декади місяця горох гірше сходить і дає меншу врожайність.

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Як садити

Для гороху підходять ділянки, де росли помідори, картопля, капуста, огірки чи гарбузи.

Не рекомендується сіяти горох у відкритий ґрунт після квасолі, бобів, сої, сочевиці, арахісу та самого гороху.

Перш ніж садити горох у відкритий ґрунт, необхідно зробити грядки з лунками, глибина яких може змінюватись від 5 до 7 см, а ширина – від 15 до 20 см. Відстань між лунками має становити приблизно 50–60 см.

Середня рекомендована відстань між насінням у лунці – 5–6 см. Лунки присипаються землею, яку згодом потрібно ущільнити з метою збереження у відкритому ґрунті вологи, а також захисту гороху від птахів.

Після посадки можна накрити землю світлопроникною плівкою, деякі використовують рибальську сітку. Це захистить схід, який з'являється приблизно через 7-12 днів. До речі, між рядами гороху можна вирощувати інші невибагливі рослини, такі як салат чи редиска.

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Догляд за горохом на городі

Коли горох проросте, його треба поливати (раз на тиждень), розпушувати землю та прополювати. Коли сходи підростуть, треба встановити опори, щоб рослина плелася.

Якщо хочете отримати більший врожай, верхівку стебел прищипують, тоді рослина пустить бічні пагони.

Посилене зволоження гороху дають тоді, коли він зацвіте – двічі на тиждень. Ну і не забувайте розпушувати грунт, аби коріння отримало більше кисню.

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