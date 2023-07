Схожі на перуку гусениці жереха виробили отруту за допомогою стародавніх мікробів (фото)

Вчені з Університету Квінсленда в Австралії з'ясували, що гусениці жереха (личинки фланелевої молі), що мають величезне жало, виробили отруту за допомогою стародавніх мікробів.

Дослідження було опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідження показало, що отрута гусениць містить токсини, які схожі на ті, що виробляються бактеріями. Дослідники вважають, що бактерії передали свої гени гусеницям понад 400 мільйонів років тому.

Отрута гусениць жереха викликає сильний біль, який може тривати кілька годин. У деяких випадках укус може призвести до нудоти, блювоти та судом.

Хоча отрута гусениць жереха є шкідливою для людей, дослідники вважають, що вона може бути використана для розробки нових ліків. Токсини, що виробляються гусеницями, можуть бути використані для доставки ліків до клітин або для вибіркового вбивства ракових клітин.

Ось кілька додаткових деталей з дослідження:

Гусениці жереха мешкають зазвичай у Північній та Південній Америці.Вони мають пишну шерсть, яка приховує арсенал отруйних шипів.

Токсини, що виробляються гусеницями жереха, схожі на токсини, що виробляються бактеріями.

Дослідження гусениць жереха є ще одним прикладом того, як природа може бути джерелом нових ліків. Дослідники сподіваються, що отрута гусениць жереха може бути використана для розробки нових методів лікування болю, раку та інших захворювань.

