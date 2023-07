Похожие на парик гусеницы жереха произвели яд с помощью древних микробов (фото)

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии выяснили, что гусеницы жереха (личинки фланелевой моли), имеющие огромное жало, произвели яд с помощью древних микробов.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование показало, что яд гусениц содержит токсины, которые похожи на производимые бактериями. Исследователи полагают, что бактерии передали свои гены гусеницам более 400 миллионов лет назад.

Яд гусениц жереха вызывает сильную боль, которая может занять несколько часов. В некоторых случаях укус может привести к тошноте, рвоте и судорогам.

Хотя яд гусениц жереха вреден для людей, исследователи считают, что он может быть использован для разработки нового лекарства. Токсины, производимые гусеницами, могут быть использованы для доставки лекарств к клеткам или для выборочного убийства раковых клеток.

Вот несколько дополнительных деталей по исследованию:

Гусеницы жереха обитают обычно в Северной и Южной Америке. Они имеют пышную шерсть, скрывающую арсенал ядовитых шипов.

Укус гусеницы жереха может вызвать мгновенную и сильную боль, которая может занять несколько часов. В некоторых случаях укус может привести к тошноте, рвоте и судорогам.

Токсины, производимые гусеницами жереха, похожи на токсины, производимые бактериями.

Исследователи полагают, что бактерии передали свои гены гусеницам более 400 миллионов лет назад.

Яд гусениц жереха может быть использован для разработки нового лекарства.

Исследование гусениц жереха является еще одним примером того, как природа может являться источником нового лекарства. Исследователи надеются, что яд гусениц жереха может быть использован для разработки новых методов лечения боли, рака и других заболеваний.

