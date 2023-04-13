Чи розуміють коти людську мову: відповідь вчених

Багато власників домашніх тварин вірять, що їхні улюбленці розуміють все, про що з ними розмовляють. І науковці з Університету Софії в Токіо знайшли докази того, що коти справді можуть розуміти людську мову.

Читайте також: Які клички не можна давати котам, щоб вони не ображались

Дослідники вивчали поведінку 78 котів з різних японських сімей та кафе, і виявили, що коти можуть відрізнити своє прізвисько від інших слів, навіть якщо воно вимовляється з акцентом. Вони здатні зіставляти слова з окремими предметами, що свідчить про високий рівень розуміння мови.

Проте вчені також зауважують, що ці вміння залежать від індивідуальних особливостей кожної котячої особистості та її рівня інтелекту. Навіть серед котів можуть бути розбіжності в здатності розуміти мову людей.

Домашні коти також відмінно вміють зчитувати настрій свого господаря і поводитися відповідно. Вони можуть бути обережними в спілкуванні або намагатися підлещуватися. Це може здатися, що кіт чудово розуміє, що йому кажуть.

Читайте також: Чому коти реагують на звук "пс-пс": відповідь вчених

Крім того, коти також розуміють, що маленькі діти не завжди розуміють наслідки своїх дій. Тому вони можуть уникати контактів з дітьми, оскільки бояться, що ті можуть їм завдати шкоди.

Коти також добре розуміють заборони, встановлені їхнім господарем. Вони можуть дотримуватися цих заборон, але тільки в присутності господаря. Але, як і в інших тварин, у них відсутнє уявлення про добро і зло. Саме тому вони дотримуватимуться заборон тільки в присутності господаря.

Нагадаємо, господарі кішок часто помічають, як їх вихованці місять лапами ковдру або навіть роблять "масаж" людям. Така поведінка для тварин природна, але при цьому відзначається вона не у кожної особини. Вчені дослідили таку поведінку котів і пояснили, чому їм подобається переминати лапками

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!