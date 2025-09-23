Уряд зменшить пенсії деяким українцям у 2026 році: кого стосується

Деякі українські пенсіонери можуть почати отримувати менші пенсії. Річ у тім, що у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд передбачив продовження використання коефіцієнтів, що знижують розмір виплат для тих, хто має найбільші пенсії.

Насамперед це стосуватиметься колишніх державних службовців, дипломатів та військових, пенсії яких визначені відповідно до спеціальних законів. Під скорочення потраплять ті, чия щомісячна пенсія перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб), пише 24 Канал.

Який принцип системи понижених коефіцієнтів?

За словами представників ПФУ, обмеження не впливають на базову суму, яка не перевищує 10 прожиткових мінімумів. Вони застосовуються лише до "надлишкової" частини пенсії:

від 10 до 11 мінімумів – коефіцієнт 0,5;

від 11 до 13 мінімумів – 0,4;

від 13 до 17 мінімумів – 0,3;

від 17 до 21 мінімуму – 0,2;

понад 21 мінімум – 0,1.

Отже, чим більша пенсія перевищує встановлений ліміт, тим меншу частину від цієї "надбавки" отримає пенсіонер.

