Правительство уменьшит пенсии некоторым украинцам в 2026 году: кого это касается

Некоторые украинские пенсионеры могут начать получать меньшие пенсии. Дело в том, что в проекте государственного бюджета на 2026 год правительство предусмотрело продолжение использования коэффициентов, снижающих размер выплат для тех, кто имеет самые большие пенсии.

В первую очередь это коснется бывших государственных служащих, дипломатов и военных, пенсии которых определены в соответствии со специальными законами. Под сокращение попадут те, чья ежемесячная пенсия превышает 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц), пишет 24 Канал.

Каков принцип системы пониженных коэффициентов?

По словам представителей ПФУ, ограничения не влияют на базовую сумму, не превышающую 10 прожиточных минимумов. Они применяются только к "избыточной" части пенсии:

от 10 до 11 минимумов – коэффициент 0,5;

от 11 до 13 минимумов – 0,4;

от 13 до 17 минимумов – 0,3;

от 17 до 21 минимума – 0,2;

свыше 21 минимума – 0,1.

Следовательно, чем большая пенсия превышает установленный лимит, тем меньшую часть от этой надбавки получит пенсионер.

