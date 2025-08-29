Президент Португалії назвав Трампа агентом рф

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза заявив, що чинний лідер США Дональд Трамп фактично поводиться як "російський агент", надаючи перевагу Москві у війні проти України. Виступ Соуза відбувся у середу під час молодіжного заходу Літнього університету в місті Каштелу-де-Віде, де він спілкувався з учасниками в межах панелі "Відповіді президента".

Про це повідомляє CNN Portugal. Обговорюючи міжнародну політику та виклики сучасності, глава Португалії назвав Трампа представником нового стилю лідерства — емоційного, прямого та орієнтованого на безпосередній контакт із суспільством. Водночас він підкреслив, що така модель несе загрозу, оскільки призводить до зміни балансу сил у світі.

"Є один особливо складний момент: лідер провідної держави світу, по суті, діє як радянський або російський агент. Він поводиться саме так", — зазначив Соуза.

Він також наголосив, що цей курс не має нічого спільного з дружбою чи економічною співпрацею, а є проявом політичної лінії, яка об’єктивно працює на користь Кремля.

