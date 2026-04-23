За яких умов можуть мобілізувати багатодітного батька: відповідь юриста

Чоловіки, які виховують трьох і більше дітей, мають законне право на відстрочку від мобілізації. Водночас самого факту батьківства не завжди достатньо — необхідно підтвердити утримання дітей та відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Про це в коментарі "Суспільному" повідомила адвокатка Руслана Слободянюк.

Хто може отримати відстрочку

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають багатодітні батьки.

Оформити її можна двома способами:

через застосунок "Резерв+";

особисто у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для цього потрібно подати заяву та документи, що підтверджують підстави для відстрочки.

Які документи потрібні

Для оформлення необхідно підготувати:

паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ;

свідоцтва про народження дітей, де чоловік зазначений батьком;

свідоцтво про шлюб або рішення суду про його розірвання.

Коли можуть відмовити

Юристка наголосила, що наявність трьох дітей сама по собі не гарантує відстрочку. Важливим є підтвердження фактичного утримання дітей або спільного проживання з ними.

Підставою для втрати права на відстрочку може стати:

заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці;

досягнення однією з дітей 18-річного віку.

Після повноліття однієї дитини відстрочка автоматично припиняється, якщо дітей, які враховуються, стає менше трьох.

Чи може оформити відстрочку вітчим

Право на відстрочку може мати і вітчим. Якщо він офіційно усиновив дітей, то юридично стає їхнім батьком, і додатково доводити факт утримання не потрібно.

Якщо ж усиновлення не було, тоді необхідно підтвердити, що біологічний батько фактично не бере участі в утриманні дітей. Також враховується наявність або відсутність аліментних боргів самого вітчима, зокрема щодо дітей від попередніх шлюбів.

