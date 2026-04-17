'Станеться щось дуже позитивне', - Трамп заявив про значний прогрес у переговорах з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про суттєвий прогрес у переговорах з Іраном. За його словами, Тегеран нібито погодився відмовитися від ядерної зброї та передати запаси вже збагачених радіоактивних матеріалів.

Відповідну заяву американський лідер зробив на галявині Білого дому перед вильотом до Лас-Вегаса. Трамп стверджує, що Іран готовий узяти на себе довгострокові зобов’язання щодо нерозроблення ядерної зброї.

"У нас багато нових домовленостей з Іраном. Вони не матимуть ядерної зброї. Іран погодився взагалі не мати ядерної зброї — і погодився на це дуже рішуче. Вони також погодилися повернути нам ядерний пил. У нас багато угод з Іраном, і, думаю, станеться щось дуже позитивне. Якщо ж угоди не буде — бойові дії поновляться", — заявив Трамп.

Термін "ядерний пил" зазвичай означає суміш радіоактивних частинок, ґрунту та уламків, що утворюються після ядерного вибуху. Водночас Трамп і раніше використовував цей вислів у значенні збагачених радіоактивних матеріалів.

Також він додав, що переговорний процес просувається успішно і домовленості можуть бути досягнуті раніше, ніж очікувалося.

Водночас Трамп не уточнив, на чому ґрунтуються його заяви про нібито згоду Ірану. Офіційно переговори, які раніше були призупинені, поки не поновлювалися, а чинний режим перемир’я між США та Іраном має завершитися 21 квітня.

Читайте также: рф надає Ірану тактичні поради щодо застосування дронів проти США та союзників", - міністр оборони США Джон Гілі

Раніше з’являлася інформація, що сторони можуть продовжити припинення вогню ще на два тижні, аби провести так звані технічні консультації. Їхньою метою називали пошук рішень щодо найскладніших питань, зокрема ситуації навколо Ормузької протоки та іранської ядерної програми.

Попри тимчасове перемир’я, напруження в районі Ормузької протоки залишається високим. Після бойових дій у лютому Іран намагався обмежити рух суден, а у квітні США розпочали масштабні дії щодо блокування іранського флоту та нафтових танкерів. Це спричинило різке зростання світових цін на нафту — понад 100 доларів за барель.

Нагадаємо, Іран висунув США план завершення війни з 10 умов.

