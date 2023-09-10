"Пилососю" чи "пилосошу": Авраменко пояснив як правильно вживати це слово

Чи є в українській мові слово пилосос

При переході від російської мови до української може виникнути певне незручність у перекладі деяких слів, які ми використовуємо в повсякденному житті, наприклад, "підодіяльник". Також українці можуть заплутатися щодо правильного перекладу слова "пылесос" (пилосмок).

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Мовознавець та вчитель Олександр Авраменко роз'яснює, як правильно писати це слово на українській мові.

Словники пропонують переклад слова "пылесос" як "пилотяг" або "пилосмок", а онлайн-перекладачі вказують на "порохотяг".

Проте найпоширенішою та прийнятою версією вживання цього слова українською мовою є "пилосос". Авраменко підкреслює, що це слово не є російською калькою, а, навпаки, є власним українським терміном, який можна активно використовувати у повсякденному мовленні.

Також він вказує на існування синонімів для цього пристрою, таких як "пилосмок" та "пилотяг", але вони менш поширені у вживанні.

Важливо також правильно вживати дієслова, пов'язані із цим пристроєм. Наприклад, правильно казати "я прибираю пилососом" або "я чищу пилососом", а не "я пилосошу".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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