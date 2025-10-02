Російська армія атакувала залізничну інфраструктуру в Одесі та Конотопі: було поранено машиніста, потяги прямують із затримкою (фото)

Уночі 2 жовтня російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі в кількох регіонах України. Внаслідок обстрілів рух потягів тимчасово призупинявся, один машиніст отримав поранення.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в Telegram, ДСНС у Facebook.

"Вночі Росія здійснила масовану атаку на депо Укрзалізниці в Одесі. Поранень уламками зазнав машиніст потяга, він отримує всю необхідну допомогу. Також удари були нанесені по залізничних об’єктах у прикордонних громадах на Півночі, зокрема в Конотопі. Потяги зупинялися на безпечній відстані від зон ураження, станом на ранок – рух відновлено, контактна мережа підключена".

За словами міністра, через наслідки атаки окремі поїзди Чернігівського та Сумського напрямків нині курсують із затримкою.

Раніше ми розповідали, що армія рф атакувала Вінниччину дронами, були влучання в обʼєкти енергетики та залізниці.

