Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну: у Тернополі знесло пів багатоповерхівки, під ударом була енергетична інфраструктура, є загиблі (фото, відео)

Увечері 18 листопада російські окупаційні війська розпочали масовану атаку ударними дронами по Україні. Уночі ракета влучила в житлову багатоповерхівку в Харкові, а зранку під ударами опинилися західні області.

Тернопіль

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок російських ударів у місті та влучання у дві багатоповерхівки загинули 25 людей, ще десятки отримали поранення. За даними Суспільного, вибухи пролунали близько 06:39, після чого стало відомо про зруйнований багатоповерховий будинок. Міський голова Сергій Надал підтвердив, що РФ атакувала ракетами та "шахедами", пошкодивши житлові будинки й інші об’єкти. На місці працюють рятувальники.

Львів та Івано-Франківщина

У Львові журналісти Еспресо зафіксували вибухи, подібні повідомлення надходили й з Бурштина. Зеленський зазначив, що атак зазнали енергетичні та транспортні об’єкти, а також інша критична інфраструктура. На Івано-Франківщині постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Вибухи пролунали також у Львівській області, поранення отримала одна людина. Під ударами опинилися Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина та Дніпропетровщина.

Харків і область

Станом на ранок 19 листопада Олег Синєгубов повідомив про 46 поранених у Харкові, серед них дві дівчинки 9 та 13 років. За його словами, по місту та області ворог застосував різні типи озброєння, зокрема 19 дронів "Герань-2", КАБ, fpv-дрони та інші БПЛА. Пошкоджено 16 багатоповерхових будинків, десятки авто, гаражі, підстанцію екстреної допомоги, супермаркет, тролейбуси, адміністративну та нежитлову будівлі, а також школу.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що близько опівночі пролунали вибухи у Слобідському районі: одна з ракет влучила в багатоповерхівку, спричинивши пожежу. Є інформація про ураження території біля медзакладу та пораненого лікаря. Пізніше стало відомо, що з постраждалого під’їзду евакуювали 22 мешканці. Кількість поранених унаслідок нічної атаки уточнюється: станом на 1:08 повідомлялося вже про 12 постраждалих.

Рятувальники та медики продовжують працювати на місцях ударів.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

