Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: в Тернополе снесло пол многоэтажки, под ударом была энергетическая инфраструктура, есть погибшие (фото, видео)

Вечером 18 ноября российские оккупационные войска приступили к массированной атаке ударными дронами по Украине. Ночью ракета попала в жилую многоэтажку в Харькове, а с утра под ударами оказались западные области.

Тернополь

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов в городе и попадания в две многоэтажки погибли 25 человек, еще десятки получили ранения. По данным Общественного, взрывы прогремели около 06:39, после чего стало известно о разрушенном многоэтажном доме. Мэр Сергей Надал подтвердил, что РФ атаковала ракетами и "шахедами", повредив жилые дома и другие объекты. На месте работают спасатели.

Львов и Ивано-Франковская область

Во Львове журналисты Эспрессо зафиксировали взрывы, подобные сообщения поступали и из Бурштына. Зеленский отметил, что атаки подверглись энергетическим и транспортным объектам, а также другой критической инфраструктуре. В Ивано-Франковской области пострадали три человека, среди них двое детей. Взрывы прозвучали также во Львовской области, ранения получил один человек. Под ударами оказались Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская и Днепропетровщина.

Харьков и область

По состоянию на утро 19 ноября Олег Синегубов сообщил о 46 раненых в Харькове, в том числе две девочки 9 и 13 лет. По его словам, по городу и области враг применил разные типы вооружения, в том числе 19 дронов "Герань-2", КАБ, fpv-дроны и другие БПЛА. Повреждены 16 многоэтажных домов, десятки авто, гаражи, подстанция экстренной помощи, супермаркет, троллейбусы, административное и нежилое здания, а также школа.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около полуночи прогремели взрывы в Слободском районе: одна из ракет попала в многоэтажку, повлекшую пожар. Есть информация о поражении территории возле медучреждения и раненого врача. Позже стало известно, что из пострадавшего подъезда эвакуировали 22 жителя. Количество раненых в результате ночной атаки уточняется: по состоянию на 1:08 сообщалось уже о 12 пострадавших.

Спасатели и медики продолжают работать на местах ушибов.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

