Розшук у ТЦК: юрист пояснив, як знятись

В умовах воєнного стану в Україні чоловіки призовного віку зобов’язані дотримуватися правил військового обліку. У разі порушення цих вимог територіальний центр комплектування може оголосити особу в розшук.

Про підстави для такого рішення та способи якнайшвидшого врегулювання ситуації розповів юрист практики військового права юридичної компанії Приходько і партнери Ярослав Звоненко.

З яких причин можуть оголосити в розшук

За словами юриста, підставами для оголошення в розшук є:

неявка за повісткою;

відмова від проходження військово-лікарської комісії;

неоновлення військово-облікових даних, якщо ТЦК та СП не змогли отримати необхідну інформацію з державних реєстрів самостійно.

Спочатку особу вносять до так званого внутрішнього розшуку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Після цього керівник ТЦК може звернутися до Національної поліції, що стає підставою для оголошення адміністративного розшуку.

Окремо юрист зазначає, що кримінальний розшук можливий у разі ознак правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України — йдеться про ухилення від мобілізації після отримання повістки на відправку.

Як знятися з розшуку

Найшвидший спосіб врегулювати ситуацію — особисто з’явитися до відповідного ТЦК та СП. Варто мати при собі документи, що посвідчують особу, та пояснити причини неявки або невиконання обов’язків. Юрист радить заздалегідь проконсультуватися з адвокатом, щоб уникнути можливих порушень прав.

Якщо існували поважні причини — наприклад, хвороба чи складні сімейні обставини, — необхідно надати підтвердні документи (медичні довідки, свідоцтва тощо).

У випадку, якщо громадянин вважає оголошення в розшук незаконним, він має право оскаржити дії ТЦК та СП у суді. Це актуально, зокрема, якщо повістка не була належним чином вручена, особа мала законні підстави для відстрочки або повідомляла про поважні причини неявки.

Що варто знати про повторні повістки

В Україні не встановлено обмежень щодо кількості повторних викликів. Якщо людина не з’явилася раніше, повістку можуть надіслати повторно. Кожен новий виклик поновлює обов’язок прибути до ТЦК та СП, а у разі повторної неявки передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

